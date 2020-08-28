Казань, , 12:11 — REGNUM Об отмене в новом учебном году в школах Татарии звонков между уроками рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

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С ее слов, необходимо предусмотреть, чтобы каждый класс занимался в отдельном кабинете и дети не пересекались во время перемены. По этой причине попробуем сделать разное начало уроков. Чтобы не мешать друг другу, решено отменить звонки между уроками, так как начальная школа работает в своем режиме, пояснила представитель минобразования.

Кроме того, при приеме детей в школах станет обязателен входной фильтр и наличие отдельного помещения для детей с симптомами ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в школах Саратовской области из-за ограничительных мер по коронавирусу не будет больше звонков. Каждый класс станет сам определять начало и окончание уроков.

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