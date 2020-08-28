Саранск, , 12:06 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 28 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5367 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки по выздоровлении выписаны 26 жителей республики, всего выздоровели 4218 человек или 78,59% от общего числа носителей коронавируса. 38 человек скончались от коронавируса, как от основной причины. За минувшие сутки новых летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 августа в стационарах получают лечение 520 человек с подтверждённым заражением коронавирусом и с подозрением на инфекцию. 879 жителей республики наблюдаются медиками по месту жительства.