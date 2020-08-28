Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых шести летальных случаях от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Сведения о последних случаях смерти сообщили в сводке за 28 августа. Всего от COVID-19 в регионе скончался уже 441 пациент.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других проблем, не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 24 960 случаев заражения коронавирусом.

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