Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Рано утром 28 августа в центре Стокгольма около сотни активистов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), борющегося против изменения климата ненасильственными методами, блокировали автомобильное движение на подступах к острову Хельгеандсхольмен, на котором располагается национальный парламент. Вскоре на место прибыла полиция, которая вступила в диалог с протестующими и приняла решение разогнать незаконную акцию.

Рассеивание толпы и оттеснение граждан с проезжей части проходило мирно, действия полицейских не носили насильственного характера. Об этом 28 августа сообщило новостное издание SVT Nyheter.

Напомним, около сотни протестующих блокировали мосты Васабрун и Норрбру, соединяющих остров Хельгеандсхольмен с остальной частью столицы. Альбин Бьорк, один из участников акции, заявил, что протестующие выбрали это место из-за близлежащих правительственных зданий.

Сами экоактивисты установили баннеры на проезжей части, блокировав движение. По данным журналистов, на случайных прохожих и велосипедистов, передвигающихся по мостам, протестующие не реагировали.

В 8:30 (GMT+2) на место прибыли полицейские. Пообщавшись с протестующими, они сослались на карантинные ограничения, запрещающие акции с участием более 50 человек и сообщили о незаконном характере мероприятия. Нарушители порядка добровольно уходить отказались. Вместо этого часть из них разделась и села в нижнем белье на дорогу и тротуар, облив себя маслом.

Полицейским пришлось рассеять толпу и поднять с асфальта сидячих протестующих. Митингующие никакого сопротивления не оказывали. Акция завершилась мирно к 10:00 (GMT+2). Автомобильное движение было восстановлено.

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