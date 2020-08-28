Иваново, , 12:01 — REGNUM В Ивановской области готовятся регламенты работы кинотеатров в период распространения коронавируса, сообщили 28 августа ИА REGNUMв пресс-службе правительства региона по итогам обсуждения ситуации в отрасли представителей индустрии и главы управления Роспотребнадзора по региону Павлом Колесником.

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На данный момент работа кинотеатров в Ивановской области запрещена. В ходе обсуждения представители кинотеатров выступили с предложениями по безопасному возобновлению работы. Глава управления Роспотребнадзора по Ивановской области назвал нормы безопасности, которые будет необходимо соблюдать в случае открытия: это заполняемость залов с учетом рекомендованной социальной дистанции в 1,5 м, вентиляция и обеззараживание воздуха в кинозалах, бесконтактные способы оплаты билетов и билетного контроля. Для зрителей будет обязательна бесконтактная термометрия. Также рекомендовано разводить по времени показы в разных залах, чтобы избежать скопления.

Павел Колесник отметил, что соблюдение регламента при возобновлении работы кинотеатров позволит избежать вспышки инфекции. Перед открытием кинотеатров проведут совместные проверки организации соблюдения регламента — с этой инициативой выступили представители киноиндустрии.