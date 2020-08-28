Владивосток, , 16:04 — REGNUM Приморье от властей провинция Хэйлунцзян КНР получило гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Читайте также: В России пока не будут вакцинировать детей от коронавируса — Мурашко

Медтехнику и оборудование передали во Владивосток 28 августа.

Медучреждения Приморья получат аппараты ИВЛ, 10 очистителей воздуха, столько же мониторов пациента, 500 инфракрасных термометров, а также респираторы, операционные шапочки, одноразовые бахилы и другое медоборудование и средства индивидуальной защиты. Стоимость полученного груза оценена в более чем 41 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, детей в России станут вакцинировать только после того, как будет изучено влияние данных препаратов на организм ребёнка, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления на Общероссийском родительском собрании.