Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM По состоянию на 28 августа тесты на коронавирус сдали 719 208 жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,9% и составил 22 455 человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки были протестированы 6320 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 28 августа выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 262 случая заражения SARS-CoV-2.

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