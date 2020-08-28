Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 августа выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 262 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Уточняется, что 24 487 жителей региона выздоровели после заражения коронавирусом, таким образом, уже победили инфекцию 89,8% от общего числа инфицированных. За последние сутки выписаны по выздоровлении 189 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 460 жителей области, за минувшие сутки скончались четверо нижегородцев.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 27 августа тесты на коронавирус прошли 712 888 жителей Нижегородской области. Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,8% и составил 22 257человек на 100 тыс. населения.