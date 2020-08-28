Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM Власти Улан-Удэ заключили контракт на приобретение 42 новых автобусов ПАЗ. Как сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Бурятии, поступление первой партии ожидается в октябре.

Средства на закупку были выделены в рамках проекта «Народный бюджет» и единой дальневосточной субсидии. Всего из федерального и республиканского бюджетов будет потрачено почти 200 млн рублей.

«Общая вместимость одного автобуса составляет 52 пассажира, транспортное средство приспособлено для перевозки инвалидов в кресле-коляске, имеет экологический стандарт Евро-5, оборудовано речевым автоинформатором, электронным табло «бегущая строка», кондиционером», — отметили в администрации.

Кроме того, портал «Ариг Ус online» передаёт, что на автобусах, возможно, будут напечатаны цитаты президента России Владимира Путина, такие, как «Народный бюджет — инициатива людей», «Дальний Восток — ключевое направление развития».

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