Махачкала, , 11:57 — REGNUM Спасатели в Дагестане нашли тела несовершеннолетней девочки и ее родителей, утонувших при опрокидывании лодки. В поисковых работах принимало участие и местное население, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Напомним, 23 августа на реке Сулак около села Гельбах Кизилюртовского района перевернулось маломерное судно. Водитель лодки сумел самостоятельно выбраться на берег, а трое его пассажиров — мужчина, женщина и их 14-летняя дочь — утонули.

«Спустя двое суток тело мужчины было найдено и передано родственникам, и буквально вчера <…> было найдено тело женщины и ее дочери», — приводятся в сообщении слова замруководителя дагестанского управления МЧС Муслима Муслимова.

По его словам, в поисковых работах спасателям помогали около 40 человек из числа местного населения со своими плавсредствами.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 42-летний хозяин лодки, не имея удостоверения на управление маломерным судном, вышел в акваторию реки, взяв на борт потерпевших. При этом он не провел инструктаж по правилам безопасности и не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, из-за чего они и утонули после опрокидывания.

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