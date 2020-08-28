Пхеньян, , 11:52 — REGNUM Посол Индонезии в Северной Корее рассказывал ряду иностранных дипломатов в Пхеньяне о привлекательности индонезийской культуры, туризма и природы от Суматры до Папуа, сообщает Antara.

Известно, что пять дипломатов из Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в Пхеньяне посетили галерею индонезийской культуры и туризма в комплексе индонезийского посольства в Пхеньяне (КНДР).

«Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы пригласить своих друзей ненадолго совершить путешествие по Индонезии, просмотрев плакаты, фотографии, артефакты, традиционные ткани и одежду, музыкальные инструменты, которые находятся в этой мини-галерее», — заявил посол Индонезии в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли Индонезии Агус Супарманто заявил, что Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) имеет потенциал для развития взаимовыгодного экономического и торгового сотрудничества с Великобританией.

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