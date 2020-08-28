Москва, , 11:52 — REGNUM Самым популярным регионом Приволжского федерального округа (ПФО) для поездок по программе кешбэка в 2020 году стала Башкирия. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятерке лидеров регионов Поволжья по покупке туров с возвратом средств на карту «Мир» оказались Татария, Самарская область, Пермский край, Удмуртия и Кировская область.

Также в рейтинг популярных туристических направлений с кешбэком вошли: Ульяновская область, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская область, Саратовская область, Мордовия и Пензенская область.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 28 августа завершается акция по предоставлению кешбека за покупку туров по стране.

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