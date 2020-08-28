Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM По итогам января-июля 2020 года объем производства продукции в химической промышленности Казахстана составил 280,4 млрд тенге ($665,5 млн), что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 28 августа сообщает издание EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Наибольший объем производства в данном секторе наблюдается в Джамбульской области Казахстана. В регионе расположен крупнейший химический завод — «Казфосфат».

Производство аммиака выросло на 27,8%, до 142,1 тыс. тонн, азотных удобрений — на 20,3%, до 256 тыс. тонн, фосфатных удобрений — на 5,6%, до 112,8 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам семи месяцев 2020 года производство в сфере фармацевтики в Казахстане выросло на 23,2%, в машиностроении — на 13,9%, в легкой промышленности — на 7,3%.

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