Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выявили 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 125 566 случаев, сообщает оперативный штаб России.

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Так, в Нижегородской области выявили 133 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Саратовской области — 93, в Ульяновской области — 89, в Оренбургской области — 84, в Самарской области — 75, в Пензенской области — 66, в Кировской области — 63, в Пермском крае — 59, в Мордовии —33, в Башкирии и Чувашии — по 31, в Удмуртии — 30, в Татарии —28, в Марий Эл — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 27 262 случая, в Саратовской области — 12 067, в Ульяновской области — 11 807, в Оренбургской области — 9694, в Самарской области — 8275, в Пензенской области — 7929, в Башкирии — 7698, в Пермском крае — 7697, в Чувашии — 7682, в Татарии — 6424, в Кировской области — 6361, в Мордовии — 5367, в Марий Эл — 4211, в Удмуртии — 3092.

Полностью выздоровели 103 446 жителей округа, за последние сутки выписаны 1003 человека. Таким образом, выздоровели более 82,38% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1486 человек, за минувшие сутки скончались 14 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение последних трех недель число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 августа в России подтверждено 980 405 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4829 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 12,80%. Полностью выздоровели 798 466 жителей России, за сутки выписаны 5905 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 81,44% граждан. 16 914 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 110 — за последние сутки.

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