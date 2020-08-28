Москва, , 11:52 — REGNUM С начала 2020 года в Москве из перечня долгостроев исключили 18 объектов. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечается, что строительство возобновлено на девяти объектах. Три объекта были введены в эксплуатацию. На оставшихся шести недостроенные конструкции были демонтированы, а территория благоустроена.

В перечень долгостроев попадают площадки, где строительство не ведется на протяжении более чем двух лет. На данный момент на территории Москвы насчитывается 262 подобных объекта: 87 городского заказа, 152 инвестиционных и 23 федеральных.

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