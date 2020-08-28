Томск, , 11:49 — REGNUM В Томском политехническом университете (ТПУ) 1 сентября не будет массовых мероприятий.

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Как сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев, для студентов организуют звонок от ректора, первокурсников поздравят директора их школ. Он уточнил, что в Томском политехе нет факультетов, а есть инженерные и исследовательские школы.

Для студентов будет организована фотозона в кампусе. Сфотографироваться они смогут по отдельности. Также им предложат поучаствовать в онлайн-квесте.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в ТПУ, являющемся вузом-участником проекта «5−100», начнется 1 сентября в очном режиме.

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