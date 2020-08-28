Владивосток, , 11:49 — REGNUM Остались последние дни до начала учебного года — родители школьников Магаданской области подсчитывают бюджет на сборы в школу.

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«Магаданская правда» подсчитала, сколько обходится канцелярия, одежда и оргтехника средней ценовой категории — 70 тыс. рублей.

Набор канцелярских товаров обойдётся от 1500 до 8000 тыс. Всё зависит от того, что и сколько брать. Наборы для начальной и средней школы отличаются в цене.

Дневники в среднем продают по 350 рублей, но можно найти и бюджетнее — 70−200 рублей и дорогие за 500−700. Средняя цена шариковой ручки — 30−50 рублей. Простой карандаш можно найти за 10 рублей, но средняя цена хорошего карандаша — 30−40 рублей.

Что касается оргтехники, то если брать ноутбук средней ценовой категории, а к нему принтер и дополнительные аксессуары, то средний чек такой покупки будет в пределах 40−50 тысяч рублей.

Цена бюджетных ноутбуков 25−30 тысяч рублей. Ноутбуки средней ценовой категории стоят от 32 до 45 тысяч рублей. Принтер можно купить от 9 до 15 тысяч рублей.

Цена на одежду зависит от запросов и возраста школьника. Полный комплект одежды для школы можно собрать за 23−35 тысяч рублей. И это минимум.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на сборы в школу дорожают год от года. По данным Росстата, в 2019 году затраты на сборы мальчика составляли 18 500 рублей и на девочку — 23 000 рублей. В текущем году экономические итоги сборов в школу еще не подвели, но по данным опроса издания «Забайкальский рабочий» уже ясно: 2020 год для родителей учеников стал более затратным.