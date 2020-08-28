Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 338 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.

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За истекшие сутки жертвами COVID-19 в Ростовской области стали шесть человек. Это четыре женщины в возрасте от 58 до 80 лет и двое мужчин в возрасте 65 и 83 лет. Все пациенты госпиталей страдали хроническими заболеваниями.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии на Дону 16 тыс. 538 случаев заражения коронавирусом.

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