Калуга, 28 августа 2020, 16:44 — REGNUM 14,5 млн рублей взыскали судебные приставы с 4272 должников, имеющих ограничения на управление транспортными средствами, в том числе 7,8 млн в счёт уплаты алиментов за семь месяцев 2020 года. Об этом 28 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Проверка должников.
Проверка должников.
Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Ограничение в праве управления транспортными средствами касается тех, кто имеет задолженность свыше десяти тысяч рублей по алиментным платежам и систематически не оплачивает административные штрафы ГИБДД. Данная мера принудительного исполнения уже не первый год находится в арсенале Службы судебных приставов. Она направлена на исполнение социально значимых исполнительных производств и ориентирована на лиц осознанно не исполняющих долговые обязательства.

«Для нарушителей предусмотрено административное наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение водительских прав на срок до одного года», — подчеркнул Артём Залогин.

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