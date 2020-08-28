Москва, , 11:45 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет окончательно побеждён до весны 2021 года.

Люди в масках на улицах Москвы Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», — цитирует слова мэра оперативный штаб Москвы.

По словам мэра, над приближением победы работают российские, в том числе московские, и мировые учёные, создаются новые технологии, медикаменты и эффективная вакцина.

Собянин напомнил, что уже зарегистрирована первая российская вакцина, и выразил уверенность, что в ближайшее время должны появиться её аналоги.