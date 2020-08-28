Найроби, , 12:04 — REGNUM Врачи из округа Найроби в Кении возобновили работу после шестидневной забастовки, начатой из-за задержки заработной платы и отсутствия защитного оборудования для работы с пациентами с COVID-19. Об этом в WhatsApp сообщила генеральный секретарь округа Найроби в Союзе кенийских врачей, фармацевтов и стоматологов Туранира Каугирия.

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По её информации, врачи вернулись к работе после подписания соглашения с должностными лицами округа в среду, 26 августа.

В соглашении правительство обещало платить врачам в пятый день каждого месяца, в противном случае врачи могут снова прекратить работу без предупреждения. Также врачам обещали предоставить два изолятора в случае, если они заболеют COVID-19.

Правительство округа также обязалось обеспечить медиков надлежащими запасами высококачественных средств индивидуальной защиты, говорится в соглашении.

Напомним, что на прошлой неделе на забастовку вышли 320 врачей, выразив возмущение в связи с плохим качеством защитного снаряжения, малым числом изоляторов и недостаточной медицинской страховкой. Забастовка коснулась только больниц, находящихся в ведении правительства округа.

По данным министерства здравоохранения, в Кении зарегистрировано 33 016 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 564 случаев с летальным исходом и 19 296 случаев выздоровления. В стране проведено 429 513 тестов.

Большинство подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в столице, хотя правительство утверждает, что их число стало быстрее расти в сельских районах.