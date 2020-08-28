Москва, , 11:46 — REGNUM Детей в России станут вакцинировать только после того, как будет изучено влияние данных препаратов на организм ребенка. Об этом 28 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления на Общероссийском родительском собрании.

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"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут», — заявил глава российского Минздрава.

Также Мурашко рассказал, что его ведомство продолжает изучать и наблюдать за вакциной от SARS-CoV-2 и для детей проводятся дополнительные тесты и исследования.

«Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать (проведение вакцинации детей)», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение о начале нового учебного года в России в очном формате было принято властями страны ввиду того, что в настоящее время существуют значительно большие знания о новом коронавирусе.