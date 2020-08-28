Саратов, , 11:53 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 71 пациент. Жертвами коронавируса стали еще два человека за последние сутки. Информацию об этом подтвердили в облминздраве.

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Оба пациента слишком поздно обратились за медицинской помощью. Первый погибший — 54-летний мужчина. Пациента госпитализировали в больницу спустя неделю после начала заболевания с тотальным поражением легких. Мужчина провел 18 суток в реанимации. Нарастание дыхательной недостаточности привело к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких. Усилия врачей оказались безрезультатны. К тому же лечение осложняли сопутствующие заболевания — ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия.

Второй случай — 63-летняя женщина. Она также не обращалась за помощью к врачам в течение семи дней и лечилась самостоятельно. В реанимацию больную доставили в тяжелом состоянии с тотальным поражением легочной ткани и с признаками цитокинового шторма. Проводимое лечение не способствовало улучшению состояния пациентки. В стационаре она провела трое суток и все это время была подключена к аппарату ИВЛ. Погибшая также имела ряд заболеваний, среди которых артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области учителей планируют регулярно обследовать на коронавирусную инфекцию. Региональному минздраву поручено разработать порядок забора биоматериала учителей, так как результатов одноразового тестирования не достаточно.

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