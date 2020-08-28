Владимир, 28 августа 2020, 11:41 — REGNUM Во Владимирской области 28 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрированы 6237 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5445 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 193 человека.