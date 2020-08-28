Челябинск, , 11:41 — REGNUM Задержанный в Челябинске юрист Владимир Казанцев отправлен под домашний арест. Такую меру пресечения избрал ему Центральный райсуд.

Судьба адвоката была решена 28 августа на заседании суда. Оно прошло в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Казанцев был задержан 26 августа по подозрению в мошенничестве. А на следующий день в его защиту прошли одиночные пикеты.

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