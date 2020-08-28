Москва, , 11:40 — REGNUM В новом учебном году доступ родителей в школы будет ограничен, а все родительские собрания будут проходить онлайн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

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"Всё-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда (зайдут) только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы», — заявила Яновская на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В 2020 году в школу пойдут около 17 млн учеников, из них первоклассников около 1,9 млн человек. Предполагается, что у каждого класса будет свой график занятий.