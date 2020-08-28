Липецк, 28 августа 2020, 11:39 — REGNUM В Липецкой области 28 августа подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 5020 положительных тестов.
За весь период наблюдения 4578 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 16 — за последние сутки. 26 человек скончались.