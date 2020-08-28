Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявлен еще 31 носитель коронавируса SARS-CoV-2, в то же время 30 человек из числа ранее заболевших выздоровели. Об этом 28 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6716 инфицированных. За это же время выздоровели 4946 человек, 79 заболевших умерло.

По данным регионального оперативного штаба, 31 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в 22 населенных пунктах региона. Наибольшее число новых носителей зафиксировано в крупных городах — Всеволожск и Гатчина (по 3), а также в населенных пунктах Заборье Бокситогорского района, Сертолово Всеволожского района, Белогорка Гатчинского района, Кировск и Сланцы.

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