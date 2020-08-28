Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Свердловской области зафиксирован ещё 121 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Диагноз подтвердили, по данным на 28 августа 2020 года, жителям Арамильского ГО, Артемовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (61 случай), Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Североуральска.

Теперь в области подтверждено 24 960 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируют начать вакцинацию от коронавируса в октябре 2020 года.

Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 57 человек. Общее число выписанных достигло 19 801.

Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 441.

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