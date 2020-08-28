Москва, , 11:33 — REGNUM Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил проректора Государственного университета управления (ГУУ) Александра Троицкого временно исполняющим обязанности ректора вуза. О приказе, подписанном министром, сообщается 28 августа на сайте ГУУ.

Троицкий окончил МАИ им. Орджоникидзе. В ГУУ работает с 2017 года, в 2018 году стал проректором вуза. К обязанностям врио ректора Александр Троицкий уже приступил.

Ректор ГУУ Иван Лобанов назначен врио ректора РЭУ им. Плеханова.