Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 132 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 22 городах и районах Ростовской области. Так, например, в Ростове-на-Дону выявили 61 носителя инфекции, в Шахтах — десять, в Новочеркасске — девять. Среди тех, кто за сутки получил положительный результат теста на коронавирус, более 24% — пожилые люди старше 66 лет, менее 1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 16 тыс. 538 случаев заражения коронавирусом.

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