Салехард, , 11:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 28 августа: по девять положительных тестов в Ноябрьске и Салехарде; восемь — в Новом Уренгое.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 28 августа зарегистрировано 13 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 930 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.