Москва, , 11:29 — REGNUM Единый звонок в школах будет отменен, у каждого класса будет свой звонок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила глава департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

Пустой учебный класс Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Общий звонок отменен из-за норм безопасности, у каждого класса будет свой график перемен.

Кроме того, по словам Романовой, школы смогут принять решение о введении карантина в случае вспышки заражения коронавирусом в стенах заведения самостоятельно.

В 2020 году в школу пойдет около 17 млн учеников, из них первоклассников около 1,9 млн человек, привела также она данные в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.