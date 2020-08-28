Рубцовск, Алтайский край, 28 августа 2020, 11:27 — REGNUM Не прошло и нескольких часов после публикации на сайте ИА REGNUM новости о том, как сильно накануне Дня знаний заросла дорога к гимназии №8 в Рубцовске (Алтайский край), как мэрия Рубцовска отреагировала: на тротуаре возле учебного заведения уже приступили к покосу травы.
В подтверждение своих слов сотрудник пресс-службы администрации города даже предоставил фотодоказательство этого.
Напомним, ранее читательница местного канала rbk_inc, опубликовала фотографии заросшей травой по пояс и замусоренный дороги, которую в 2019 году сделали по программе «Дорога в школу». Горожанка Юлия было удручена тем обстоятельством, что ухаживать за тротуаром не торопится ни УК, ни администрация города, ни администрация школы.
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