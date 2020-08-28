Саратов, , 11:28 — REGNUM В Саратовской области учителей будут регулярно обследовать на коронавирусную инфекцию. Об этих планах рассказал председатель правительства Александр Стрелюхин.

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Среди педагогов большое число людей, входящих в группу риска. Региональному минздраву поручено разработать порядок забора биоматериала учителей, так как результатов одноразового тестирования не достаточно. Следует определить сколько раз станут обследовать педагогов. «Раз в неделю? Раз в три дня?», — поинтересовался вице-губернатор.

Кроме того, Александр Стрелюхин потребовал обеспечить контроль за доплатами учителям за классное руководство.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 28 августа коронавирус подтвержден у 12 067 человек, выздоровел с начала пандемии 7851 человек. С момента начала наблюдения скончались 69 человек.

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