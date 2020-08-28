Ижевск, , 11:25 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 августа проведено 265 797 исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки лаборатории республики провели 2905 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на утро 28 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3123 случаев. До настоящего момента в республике полностью выздоровели 2587 человек, таким образом преодолели инфекцию более 82,83% от общего числа носителей коронавируса.