Сеул, , 11:34 — REGNUM Южная Корея окажет помощь Бангладеш в борьбе с коронавирусной инфекцией на общую сумму $900 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Бангладеш.

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По их словам, южнокорейская сторона поставит в Дакку наборы для диагностики коронавируса.

Ранее, в июле представители KOICA поставили в Бангладеш гуманитарную помощь на сумму $160 тыс. В ближайшем будущем представители органов здравоохранения Южной Кореи также намерены поставить в Дакку диагностические наборы на сумму $240 тыс.

В настоящее время в Бангладеш выявлено более 305 тыс. случаев заражения коронавирусом.