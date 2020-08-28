Москва, , 11:33 — REGNUM Большая часть умерших в России от COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, это люди старше 65 лет. Об этом 28 августа в ходе совета ректоров медицинских вузов сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"У нас есть группа лиц старше 65 лет, которые тоже, к сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации составляют больше 80% от общего числа всех погибших от коронавирусной инфекции», — рассказала она.

Также глава Роспотребнадзора указала, что в данный момент в России эпидемиологическая ситуация идет к стабилизации.

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах не зафиксировано высокого уровня инфицирования коронавирусом.