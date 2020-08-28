Ижевск, , 11:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3123 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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До настоящего момента в республике полностью выздоровели 2587 человек, таким образом, преодолели инфекцию более 82,83% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 26 человек. Скончались на фоне SARS-CoV-2 от осложнения хронических заболеваний 58 человек, за минувшие сутки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, от общего числа носителей коронавируса в республике в настоящее время 322 человека переносят заболевание удовлетворительно, состояние 130 пациентов оценивается как средней степени тяжести, 26 человек — в тяжелом состоянии.