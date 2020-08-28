Токио, , 11:19 — REGNUM В Японии 27 августа коронавирусом заразились 866 человек, сообщает информационное агентство Jiji Press. Общее число зараженных достигло 65 755.

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От COVID-19 вчера погибли 11 человек в стране. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1241.

По данным за 28 августа, в Токио зарегистрировано 226 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых зараженных за сутки не опускается ниже 200 третий день подряд.

Вчера общее количество инфицированных в столице превысило 20 тыс.