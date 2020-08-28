Пенза, , 11:18 — REGNUM В Пензенской школе №12 решили не рассказывать о подготовке к новому учебному году с учётом последних требований Роспотребнадзора. Об этом 28 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Директор школы Слепова Наталья Ивановна в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА REGNUM решила воздержаться от любых комментариев и отказалась отвечать на вопросы. Как проходит подготовка учебного заведения к 1 сентября — пока неизвестно.

Напомним, учебные заведения России готовятся к началу нового учебного года с учётом последних рекомендаций Роспотребнадзора. В них входят: закрепление за каждым классом собственного кабинета для занятий, дезинфекция помещений после занятий и во время перемен, проведение бесконтактной термометрии и др.

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