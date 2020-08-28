Красноярск, , 11:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 111 человек, за весь период — у 16 639. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в краевом оперштабе.

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Выздоровели ещё 63 человека. За всё время число выздоровевших достигло 13 258.

За прошедшее сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе — 458 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом регистрировались во всех территориях Красноярского края. Регион находится на третьем этапе снятия ограничений.

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