Грозный, , 11:16 — REGNUM Образовательные учреждения Чечни обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для начала нового учебного года. Но их хватит только на первое время. Для закупки необходимого количества на весь учебный период власти региона запросили финансовых средств от правительства РФ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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«Министр образования и науки ЧР Идрис Байсултанов отметил, что министерство не обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы обеспечить школы необходимым запасом СИЗ на весь период учебного года. Министерством направлена заявка в Минпросвещения РФ», — написал чеченский лидер на своей странице в Instagram.

По словам Кадырова, руководителям школ и детских садов в новом учебном году рекомендовано соблюдать масочный режим в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Ношение масок является обязательным в местах массового скопления людей до окончания периода вакцинации взрослого населения, отметил глава Чечни.