Волгоград, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки 102 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус возросло до 11 836. За сутки выздоровел 151 пациент, всего — 8406 человек.

Зарегистрированы три летальных исхода, таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 90 человек.