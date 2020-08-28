Орел, , 11:14 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

За минувшие сутки в регионе скончался один пациент с диагностированным COVID-19. Число выздоровевших после коронавируса пациентов за сутки выросло на 42 человека.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6889 человек, выписан 5461. Число умерших пациентов с COVID-19 достигло 105 человек.