Новосибирск, , 11:14 — REGNUM В новосибирских школах с 1 сентября будет организовано проведение ежедневных «фильтров». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

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«В условиях сохранения рисков распространения коронавируса в образовательных организациях будет организовано проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) для выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей, сотрудников, с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей при проведении утреннего фильтра», — заявили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что школами определены помещения для временного изолирования обучающихся с признаками ОРВИ. В каждой образовательной организации определён дежурный администратор.