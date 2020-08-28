Москва, , 11:30 — REGNUM Решение о начале нового учебного года в России в очном формате было принято властями страны ввиду того, что в настоящее время существуют значительно большие знания о новом коронавирусе. Об этом 28 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совете ректоров медвузов.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

»С 1 сентября мы приняли решение вернуться к очной форме образования для школ, для средних специальных учреждений и для высшей школы, высших учебных заведений. Это определенный вызов, но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики», — заявила она.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что школы будут принимать все профилактические меры эпидемиологической безопасности и рассказала, что родители не будут допускаться в школу, а родительские собрания будут проводить в формате онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что студенты российских вузов будут обязаны носить защитные маски в стенах учебных учреждений, поскольку это является одним из условий начала учебного года в очном формате.