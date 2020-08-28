Мурманск, , 11:12 — REGNUM В Мурманской области за сутки выявили 66 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 12 631.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Среди новых пациентов — 42 мурманчанина, 13 североморцев, два мончегорца. Единичные случаи зарегистрирован в Апатитах, Кировске, Терском, Печенгском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находится 2286 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области все педагогибесплатно пройдут тестирование на коронавирус до начала учебного года.