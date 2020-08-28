Солнечногорск, Московская область, , 11:12 — REGNUM Перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж» выступили директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, руководитель Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 2020, член Центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко и директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенниковв рамках шестой смены «Цифровая экономика».

Сергей Плуготаренко (с) АНО «Россия — страна возможностей»

Спикеры провели «Диалог на равных» на тему «Интернет-Россия и Россия Цифровая: как это было, что есть сегодня, что будет завтра?», в ходе которого рассказали о развитии рунета и текущих трендах. Сергей Гребенников отметил, что живое общение стал более интересен, чем онлайн, и образование в дистанционном формате менее эффективно.

«Образование — это, в первую очередь, воспитание личности. Воспитать человека дистанционно невозможно», — подчеркнул спикер.

Одновременно с этим, по словам Сергея Гребенникова, интернет открывает большие возможности. Например, имея доступ к платформе АНО «Россия — страна возможностей», участники форума могут не только участвовать в образовательной программе, но и получать реальные денежные призы.

Сергей Плуготаренко и Сергей Гребенников(слева) (с) АНО «Россия — страна возможностей»

Сергей Плуготаренко рассказал о конкурсе «Цифровой прорыв», оператором которого стал РАЭК. Руководитель конкурса поделился, что в 2019 году прошла цепочка хакатонов в различных регионах. Гранд-финал состоялся в Казани, и в нем приняли участие более 3 тысяч человек, которые решали задачи в течение 48 часов. В этом году конкурс объединил десятки тысяч людей в смешанном онлайн и офлайн-формате. Спикер сказал, что неделю назад в Южном IT-хабе, в Ростове-на-Дону, состоялся первый из 8 полуфиналов конкурса.

В рамках «Диалога на равных» спикеры также рассказали о развитии сферы интернета и цифровой экономики в России. Сергей Гребенников сделал акцент на том, что ключевой проблемой является обилие фейков в СМИ, у 65 тысяч из которых на 2020 год есть представительство онлайн. Среди других проблем он выделил низкий уровень цифровой грамотности у населения нашей страны. Согласно результатам прошедшей в 2020 году акции «Цифровой Диктант», средним уровнем по России является 7,25 балла. При этом самый низкий уровень цифровой грамотности у людей в возрасте от 14 до 24 лет.

Сергей Плуготаренко поделился с участниками статистикой по цифровой экономике России. Так, отрасль интернета в России ежегодно приносит почти 7 триллионов рублей в экономику страны. В этом году из-за пандемии рост сферы интернета замедлился, и обострилась проблема нехватки специалистов. На текущий момент в сфере цифровой экономики занято 1,8 миллионов человек, и ежегодно IT-компаниям нужно около 220 тысяч новых специалистов. По словам спикера, система образования не готовит то количество специалистов, которое требуется в данной отрасли.

«Люди — это наша главная ценность. Мы входим в ситуацию, когда нарастает конкуренция по привлечению и удержанию лучших талантов. При этом интернет будет везде и у всех, и мы надеемся, что будет расти и цифровая грамотность», — сказал Сергей Плуготаренко.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».