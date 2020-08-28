Москва, , 11:11 — REGNUM На российских курортах не зафиксировано высокого уровня инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе заседания Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией», — сказала Попова.

По её словам, такие показатели внушают «определённый оптимизм», но он не должен расхолаживать общество, поскольку коронавирус остаётся и никуда не денется.